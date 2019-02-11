Kuşadası Ticaret Odası TSE belgesi üst versiyona geçerek yenilendi

Kuşadası Ticaret Odası, 2009 yılında aldığı TSE belgesini, belge yenileme geçiş tetkikinden başarıyla geçerek bir üst versiyon TS EN ISO 9001:2015'e taşıdı.

TSE İzmir Belgelendirme Müdürlüğü Baş Tetkik Görevlisi Gökhan Karay ve Mehmet Ali Özerdoğan tarafından gerçekleştirilen tetkiklerde, Kuşadası Ticaret Odası Genel Sekreteri Burhan Sezer ve Kalite Yönetim Temsilcisi Özden Dağtekin hazır bulundu. Tüm evrak ve dosyaların incelendiği tetkik sonucunda, kaliteli hizmet anlayışını 2009 yılından itibaren belgelendirerek sürekliliğini sağlayan Kuşadası Ticaret Odası, belgesini yenileyerek standardın yeni versiyonu TS EN ISO 9001:2015'e geçti.

Tetkikler sonrasında yapılan; Kuşadası Ticaret Odası Meclis Başkanı Ahmet Miraç Şengel, Meclis Katip Üyesi Nurgil Gürcan, Yönetim Kurulu Üyeleri Erdem Dikkaya, Seydi Yıkılmaz ve Murat Boranalp'in de hazır bulunduğu kapanış toplantısında konuşan TSE İzmir Belgelendirme Müdürlüğü Baş Tetkik Görevlisi Gökhan Karay ve M. Ali Özerdağ; hizmetlerinin her aşamasında kaliteye verilen önem, sisteme sahip çıkılması ve bunun sürekliliğinin sağlanması nedeniyle Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan'a, Oda Yönetimine ve Oda personeline teşekkür ettiler.