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Kuşadası Ticaret Odası'nda cankurtaran eğitimi verildi

Kuşadası Ticaret Odası tarafından, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu onaylı TSSF /ILS Bronz Cankurtaran kursu düzenlendi.


Sezonun başlamasıyla birlikte turizm tesislerinin ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleşen mesleki eğitim kursunda, cankurtaran adayları 3 gün boyunca, toplam 21 saat Bronz Cankurtaran eğitimi aldılar. Cankurtaran eğitiminde teorik ve pratik eğitim alan kursiyerler, havuzlarda ve aqua parklarda boğulma vakalarını engellemek, kazaya müdahale etmek için yoğun bir eğitimden geçtiler.


Kuşadası Ticaret Odası'nda ilk yardım maketleri üzerinde uygulamalı suni solunum, kalp masajı, yaralılara müdahale konularında teorik eğitim alan kursiyerler, iki gün süresince de havuz çalışmalarında pratik yaparak suda baygın kazazede taşıma, su içerisinde panik haldeki biri ile boğuşma ve etkisiz hale getirip taşıma şekillerini öğrendiler.


Kanun ve talimatlar gereğince derinlik farketmeksizin bağımsız her havuz için bir bronz cankurtaran olmasının zorunlu olduğu ve AKUT Kuşadası Ekip lideri S. Tağmaç Saraçoğlu'nun da desteklediği eğitimler, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu dalış ve cankurtaran eğitmeni Koray Gerçe tarafından verildi.

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