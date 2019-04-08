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Kuşadası Ticaret Odası'nda düzenlenen ön muhasebe eğitimi tamamlandı

Kuşadası Ticaret Odası tarafından ücretsiz olarak düzenlenen ve yoğun talep gören “Bilgisayar Destekli Ön Muhasebe Eğitimi” tamamlandı.


Günde iki saat olmak üzere 10 gün, toplam 20 saat süren eğitimde katılımcılar; muhasebe programı kullanarak cari, stok, banka hesapları takibi, fatura, irsaliye, çek ve senet modüllerini öğrendiler, ön muhasebeyle ilgili güncel hayatta karşılarına çıkacak konularda bilgi sahibi oldular.


Düzenledikleri ücretsiz eğitimler için Kuşadası Ticaret Odası Yönetimine teşekkür eden ve yeniden açılmasını talep eden katılımcılar, SMMM Hediye Karakaya tarafından verilen ve son derece verimli geçen eğitimin sonunda katılım belgelerini aldılar.

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