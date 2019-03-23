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Kuşadası Ticaret Odası'nda 'Görev Verme Sanatı' semineri düzenlendi

Kuşadası Ticaret Odası’nda “Görev Verme Sanatı” konulu seminer düzenlendi.

Kuşadası Ticaret Odası'nda “Görev Verme Sanatı” konulu seminer düzenlendi.


Tam gün süren seminerde konuşmacı Teyfik Bıyıklı tarafından katılımcılara; iletişimin gücü, dinlemenin önemi, ikna yöntemleri, kültürel filtreleme, empati, kişiye özel butik yaklaşımlar gibi konularda bilgiler verildi.


Özellikle insan kaynakları ve otel yöneticilerinin ilgi gösterdiği seminerde, oyunlar ve uygulamalarla da algı pekiştirildi. Seminer sonunda katılım sertifikalarını alan katılımcılar, sezon öncesi verilen Görev Verme Sanatı” konulu seminerin son derece yararlı olduğunu söyleyerek, Kuşadası Ticaret Odası Yönetimine teşekkür ettiler.

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