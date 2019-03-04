İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuşadası Ticaret Odası'nda ileri seviye excel kursu düzenlendi

Kuşadası Ticaret Odası tarafından ücretsiz olarak düzenlenen İleri Seviye Excel Kursu tamamlandı.


Günde iki saat olmak üzere toplam 20 saat süren kursta katılımcılar; içerik, formül kullanımı, makrolar, veri doğrulama işlemleri gibi konularda eğitim aldılar. Geniş katılımla gerçekleşen ve 10 gün süren kursun sonunda sertifikalarını alan katılımcılar, son derece verimli buldukları ücretsiz verilen kurs için Kuşadası Ticaret Odası Yönetimine teşekkür ettiler. Kuşadası Ticaret Odası'nda farklı konularda eğitimler devam edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.