Kuşadası Ticaret Odası'nda İŞKUR temsilciliği açılıyor

Kuşadası Ticaret Odası, kurumsal hizmet noktalarına İŞKUR'u da eklemeye hazırlanıyor. Oda hizmet binasında bulunan SGK yanındaki boş dükkan, İŞKUR için hazırlanıyor.

Geçtiğimiz aylarda, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan ve Aydın İŞKUR Müdürü Rahmi Terzi'nin, İŞKUR Hizmet Merkezinin KUTO Hizmet Binasında olması konusunda yaptığı görüşmelerin ardından sağlanan mutabakat sonrası, boş olan dükkanda tadilat çalışmalarına başlandı. En kısa sürede tamamlanması planlanan inşaatın bitimiyle, Ticaret Odası tarafından İŞKUR Hizmet Merkezi Kuşadası'na kazandırılacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; halen haftada bir gün Odamızda tahsis ettiğimiz yerde hizmet veren İŞKUR'u Kuşadası'na kazandırıyoruz. SGK'dan sonra, hemen yanında İŞKUR'un da açılması üyelerimiz ve tüm Kuşadası için çok önemli. Oda hizmet binamızın fiziki şartları bu konuda çok uygun ve biz de bundan yararlanarak kurumsal hizmet noktalarıyla, üyelerimize ve tüm Kuşadası'na hizmet vermekten memnuniyet duyuyoruz” dedi.