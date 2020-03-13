Kuşadası Ticaret Odası'ndan 'fahiş fiyat' uyarısı

KUTO Başkanı Akdoğan, “ Kuşadası Ticaret Odası olarak, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı 5174 sayılı TOBB Kanunu Disiplin Yönetmeliği gereğince, bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi bir kez daha buradan kamuoyuna duyururuz. Bilinmelidir ki, vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız” dedi.