Kuşadası Ticaret Odası'ndan Sırbistan'da tanıtım atağı

Kuşadası Ticaret Odası, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen ITTFA Belgrad Uluslararası Turizm Fuarı'nda Kuşadası'nı tanıttı. Turizm Bakanlığı'nın standında yer alan Kuşadası Ticaret Odası Yönetimi, yoğun ilgi gören standı ziyaret eden Sırbistan Ticaret Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic'e Kuşadası Prestij Kitabı hediye ederek, Kuşadası hakkında bilgi verdiler.

Sırbistan Büyükelçisi Dr. Tanju Bilgiç'in de ziyaret ettiği Kuşadası standında, dört gün süreyle Kuşadası Ticaret Odası Yönetimi tarafından, ziyaretçilere Kuşadası'nın tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri tanıtıldı.

Kuşadası Ticaret Odası sosyal medya üzerinden yoğun olarak sürdürdüğü Kuşadası Tanıtım çalışmalarını, 2019 sezonunda katılacağı turizm fuarları ile de destekleyerek, Kuşadası'nın yerli ve yabancı pazarlarda marka değerini daha da ileriye taşımayı ve ilçeye olan ilgiyi arttırmayı hedefliyor.