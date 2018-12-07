Kuşadası, Travel Turkey İzmir'de tanıtılıyor

Kuşadası, Türkiye'nin en önemli turizm buluşmalarından olan Travel Turkey İzmir'de yerini aldı. Kuşadası Belediyesi'nin öncülüğünde KODER ve TÜRSAB'ın desteğiyle Travel Turkey İzmir'de açılan Kuşadası standı fuarın ilk gününde ziyaretçi akınına uğradı.

Bu yıl 12'incisi düzenlenen Turizm Fuar ve Kongresi Travel Turkey, Gaziemir'de yer alan Fuar İzmir'de başladı. Kuşadası, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Türk turizm sektörünün en önemli organizasyonlarından birisi olarak kabul edilen ve bu yıl 50 binin üzerinde turizm profesyonelinin ziyaret etmesi beklenen Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresi'ne turizmcilerle birlikte katıldı. Kuşadası Belediyesi'nin öncülüğünde, KODER ve TÜRSAB'ın desteğiyle B Holünde açılan A 306 No'lu stantta, hazırlanan görsel ve bilgilendirici materyallerle Kuşadası'nın doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtımı yapılıyor. Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerine ait turizm zenginliklerini, farklı destinasyonlarını yerli ve yabancı turizm yatırımcılarına, acentalara, satın alıcılara ve tatil planı yapmakta olan son tüketicilere tanıtmayı hedefleyen fuarda yer alan Kuşadası standı yoğun ilgi görüyor.

Fuarın ilk gününde Kuşadası standında Kuşadası Belediye Başkan Vekili Hakan Turhan, Belediye Meclis Üyeleri Tufan Asrav, Canan İnanç, Fevziye Tekeroğlu, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, TÜRSAB Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Gökhan Aydın, Kuşadası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (KUŞAKK) Yönetim Kurulu Başkanı Şerife Atınç, KUŞAKK Kurucu Üyesi Ayşe Şerifoğlu ve Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı'nın eşi Nil Kayalı yer alırken standı kardeş şehir Samos heyeti ve çok sayıda turizmci ziyaret etti. Kuşadası standında düzenlenen keman dinletisi ziyaretçilerin beğenisini aldı. Kuşadası standında yer alan ve KUŞAKK üyesi kadınlar tarafından üretilen kuş motifli ürünler büyük bir ilgi ve beğeniyle karşılandı. Travel Turkey İzmir 8 Aralık'a kadar Fuar İzmir'de devam edecek.