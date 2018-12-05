Kuşadası Travel Turkey'e Katılıyor

Kuşadası, Türkiye'nin en önemli turizm buluşmalarından birisi olan Travel Turkey İzmir Fuarı'na katılıyor. Kuşadası Belediyesi'nin öncülüğünde, KODER ve TÜRSAB'ın desteğiyle, Travel Turkey'de açılacak olan stantta Kuşadası'nın doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtımı yapılacak.

Bu yıl 12'ncisi düzenlenecek olan Turizm Fuar ve Kongresi Travel Turkey, 6-8 Aralık tarihleri arasında İzmir Gaziemir Fuar Alanı'nda gerçekleşecek. Türk turizm sektörünün en önemli organizasyonlarından birisi olarak kabul edilen ve geçtiğimiz yıl 36 ülkeden 1284 katılımcının yer aldığı, 63 ülkeden 44 bin 589 kişi tarafından ziyaret edilen Travel Turkey İzmir Fuarı'nı bu yıl 50 bin turizm profesyonelinin ziyaret etmeyi bekleniyor.

Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerine ait turizm zenginliklerini, farklı destinasyonlarını yerli ve yabancı turizm yatırımcılarına, acentalara, satın alıcılara ve tatil planı yapmakta olan son tüketicilere tanıtmayı hedefleyen fuara Kuşadası, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da bir stantla katılıyor. Kuşadası Belediyesi'nin öncülüğünde, KODER ve TÜRSAB'ın desteğiyle katılım sağlanacak olan Travel Turkey'de, Kuşadası'nın turizm alanında sahip olduğu zenginliklerin etkin bir biçimde tanıtımı hedefleniyor. Travel Turkey'de, bir yandan Kuşadası Belediyesi tarafından hazırlanan görsel ve bilgilendirici materyaller aracılığıyla yurtiçinde ve yurtdışında Kuşadası'nın tanıtımı yapılırken bir yandan da turizm alanında yeni işbirliklerinin sağlanması ve var olan ilişkilerin geliştirilmesi amaçlanıyor.