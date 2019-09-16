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Kuşadası Triatlonu sona erdi

Kuşadası Belediyesi ile Türkiye Triatlon Federasyonu işbirliğinde bu yıl 13’üncü kez düzenlenen Kuşadası Triatlonu sona erdi.

Kuşadası Belediyesi ile Türkiye Triatlon Federasyonu işbirliğinde bu yıl 13'üncü kez düzenlenen Kuşadası Triatlonu sona erdi.


Adagöl Spor ve Mesire Alanı'nda gerçekleşen yarışlara Türkiye'nin değişik kentlerinden gelen 500 sporcu katıldı.


Yarışlarda dereceye giren sporcular madalyalarını Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Sarıdedeoğlu ve Federasyon temsilcilerinin elinden aldı. 2 gün boyunca devam eden Kuşadası Triatlonu'nda birinci olanların listesi şöyle; 25-29 yaş Sprint Triatlon Kategorisi(Bayan)-Özge Uzun Mavi Karga Spor Kulübü


20-24 Yaş Sprint Triatlon Kategorisi(Bayan)- Fatma Kostak Hiraspor


40 44 Yaş Sprint Triatlon Kategorisi(Bayan)- Itır Uz Pan Dağcılık Ce Doğa Spor Kulübü


55-59 Yaş Kategorisi (Bayan)- Cennet Teker Antalya Triatlon Spor Kulübü


30 34 Yaş Sprint Triatlon Kategorisi (Bayan)- Dilan Acar Hekim Göztepe Spor Kulübü


35 39 Yaş Sprint Triatlon Kategorisi (Bayan) Begüm Özüekri ITU Spor Kulübü


45-49 Yaş Arası Kategorisi (Bayan)-Selen Eryüce Ankrya Spor Kulübü


55-59 Yaş Kategorisi (Bay)- Hasan İşbilen Ege Maraton Spor Kulübü


35-39 Yaş Kategorisi(Bay) Dinçer Yılmaz TSK Spor Kulübü


30-34 Yaş Kategorisi (Bay) Bahadır Tama Antalya Spor Kulübü


45-49 Yaş Kategorisi (Bay)-Okan Ulaş İzmir Yüzme Triatlon Spor Kulübü


50-54 Yaş Kategorisi(Bay) Ufuk Briz-Babaeski Spor Kulübü


25-29 Yaş Kategorisi (Bay)Tolga Kuş Mavi Karga Spor Kulübü


M3 Erkekler Kategorisi-Taha Eren Coşkun


M3 B Erkekler Kategorisi- Türker Kemal Kıyak


M3 Kadınlar Kategorisi-Havin Duman


Yıldız Erkekler Kategorisi-Emirhan Çakır


Yıldız Kadınlar Kategorisi-Özlenen İpek Günad,


Genç A Erkekler Kategorisi-Oktay Arıkan


Genç B Erkekler Kategorisi-Kıvanç Şahinkaya

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