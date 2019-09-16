Kuşadası Belediyesi ile Türkiye Triatlon Federasyonu işbirliğinde bu yıl 13'üncü kez düzenlenen Kuşadası Triatlonu sona erdi.

Adagöl Spor ve Mesire Alanı'nda gerçekleşen yarışlara Türkiye'nin değişik kentlerinden gelen 500 sporcu katıldı.

Yarışlarda dereceye giren sporcular madalyalarını Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Sarıdedeoğlu ve Federasyon temsilcilerinin elinden aldı. 2 gün boyunca devam eden Kuşadası Triatlonu'nda birinci olanların listesi şöyle; 25-29 yaş Sprint Triatlon Kategorisi(Bayan)-Özge Uzun Mavi Karga Spor Kulübü

20-24 Yaş Sprint Triatlon Kategorisi(Bayan)- Fatma Kostak Hiraspor

40 44 Yaş Sprint Triatlon Kategorisi(Bayan)- Itır Uz Pan Dağcılık Ce Doğa Spor Kulübü

55-59 Yaş Kategorisi (Bayan)- Cennet Teker Antalya Triatlon Spor Kulübü

30 34 Yaş Sprint Triatlon Kategorisi (Bayan)- Dilan Acar Hekim Göztepe Spor Kulübü

35 39 Yaş Sprint Triatlon Kategorisi (Bayan) Begüm Özüekri ITU Spor Kulübü

45-49 Yaş Arası Kategorisi (Bayan)-Selen Eryüce Ankrya Spor Kulübü

55-59 Yaş Kategorisi (Bay)- Hasan İşbilen Ege Maraton Spor Kulübü

35-39 Yaş Kategorisi(Bay) Dinçer Yılmaz TSK Spor Kulübü

30-34 Yaş Kategorisi (Bay) Bahadır Tama Antalya Spor Kulübü

45-49 Yaş Kategorisi (Bay)-Okan Ulaş İzmir Yüzme Triatlon Spor Kulübü

50-54 Yaş Kategorisi(Bay) Ufuk Briz-Babaeski Spor Kulübü

25-29 Yaş Kategorisi (Bay)Tolga Kuş Mavi Karga Spor Kulübü

M3 Erkekler Kategorisi-Taha Eren Coşkun

M3 B Erkekler Kategorisi- Türker Kemal Kıyak

M3 Kadınlar Kategorisi-Havin Duman

Yıldız Erkekler Kategorisi-Emirhan Çakır

Yıldız Kadınlar Kategorisi-Özlenen İpek Günad,

Genç A Erkekler Kategorisi-Oktay Arıkan

Genç B Erkekler Kategorisi-Kıvanç Şahinkaya