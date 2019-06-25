Kuşadası Tüllüşahı koruma eylem planı toplantısı yapıldı

Aydın Gaşağı olarak ta bilinen Kuşadası Tülüşahı'nın tür koruma eylem planı toplantısı Yaylaköy'de yapıldı.

Adını Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın bulunduğu Samson Dağları'nın antik isminden alan “ Rhaponticoides mykalea” isimli endemik bitkiyle ilgili Yaylaköy'de gerçekleştirilen toplantıya Aydın Vali Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Günay, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel,Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Aydın Şube Müdürü Özcan Mersin, Mühendis İstemihan Kahraman, ADÜ Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç Dr. Özkan Eren, Dr. Yelda Emek, Kuşadası Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü'nden Y.Peyzaj Mimarı Özlem Sarohan, Yaylaköy Muhtarı Erhan Yıkılmaz, Bakırçay Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Çağrı Eryılmaz, Kuşadası EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü ve Yaylaköy'lü vatandaşlar katıldı.

Çok tehlikede olduğu belirtilen Tüllüşahlarla ilgili tür koruma eylem planı toplantısında, Endemik Tüllüşah bitkisiyle yapılan bilimsel çalışmalar anlatıldı. Türün yaşam alanlarının korunmasına yönelik kamuda ve özel parsellerde bulunan Tülüşahların neler yapılması gerektiği, turizme kazandırılması, tohumlama ve taşıma yöntemleri konularında bilgi verildi. Kuşadası Belediyesi'ne ait deneme parselinde türün çoğaltılması ve alanda peyzaj düzenlemesinin yapılarak ziyaretçilere açılması, her yıl bitkinin çiçeklenme mevsiminde Tüllüşah Festivalinin yapılması gibi önerilerin hayata geçirilmesi için çalışmalara devam edilmesine karar verildi. Yeni bulunan Tüllüşah alanında çiftçilik yapan Fahrettin Çiftçi ile görüşme yapılarak, alandaki bitkiler incelendi.Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, “ Kuşadası'nın önemli endemik türü Tüllüşah için bir araya gelip, bitkinin gelecek nesillere ulaştırılması için çalışma yapmalarının olumlu sonuç vereceğini inanıyoruz “ dedi.