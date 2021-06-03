Kuşadası Türk Sanat Müziği konserleri yeniden başlıyor

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde pandemiden dolayı ara verilen, Türk Sanat Müziği konserleri yeniden başlıyor.

Kuşadası Türk Sanat Müziği Korosu, dün itibariyle yeniden bir araya gelerek, Temmuz ayında verecekleri yeni bir konserin hazırlıklarını başlattı. Pasta keserek çalışmalarını başlatan koro başkanı Hülya Çevikbaş, yeni dönem için "bol şarkılar" sözü verdi. Hülya Çevikbaş, şef Emre Üstgül ve koro üyesi Tanju Bezecioğlu, önümüzdeki günlerde Kuşadası halkına keyif dolu konser vereceklerini ifade ederek, destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Çok değerli müzisyenlerin katkı verdiği Kuşadası Türk Sanat Müziği Korosu yakın bir zamanda tekrar dinleyicileri ile buluşacak.