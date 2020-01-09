Kuşadası Türkmen Mahallesi'nde çalışmalar aralıksız sürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde ilçenin merkezi olan Türkmen Mahallesi'nde başlatılan alt yapı ve üst yapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sokaklara bordür ve parke taşı döşenmeye başlandı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Türkmen Mahallesi'nin 50. Yıl Caddesi ile Gençlik Caddesi arasında kalan bölgesinde devam eden alt yapı ve üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi. Zemin düzleştirme çalışmaları tamamlanan Umut ve Bahçearası sokakları dolaşan Başkan Ömer Günel, bölgeye döşenecek parke taşlarının desenini mahalle sakinleriyle birlikte belirledi.

Türkmen Mahallesi'nde Aydın Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürüttükleri çalışmaların bir kaç ay içerisinde tamamlanacağını belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte uzun yıllardır hizmetten mahrum kalmış Türkmen Mahallesi'nde alt yapı ve üst yapı çalışmalarına başladık. Ortalama bir aylık bir süreçte çalışmalarımızda büyük yol kat ettik. Bu süreçte ekiplerimiz gece, gündüz, hafta içi, hafta sonu demeden çalışmalarını sürdürdü. Çalışmalarımıza su hattı, kanalizasyon hattı, elektrik, telefon, internet gibi alt yapı hizmetlerinin yanı sıra doğal gaz hattı döşeme işlemini de eklemiştik. Bir kaç ay içerisinde bölgede tüm alt yapı ve üst yapı çalışmaları tamamlanacak” dedi.