Kuşadası Tütüncüler Kavşağı'ndaki trafik çilesi sona eriyor

Bu çerçevede Belediye Başkanı Ömer Günel, Ege Mahallesi'ni Çevre Yolu'na bağlayan 424'üncü sokakta Fen İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan yol genişletme çalışmasını yerinde inceledi. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde yürütülen çalışmada yolun genişliği 7 metreden 10,5 metreye çıkarılacak. İki iniş ve bir çıkış olmak üzere 3 şeritten oluşacak yola sıcak asfalt dökülecek. Aydınlatma sistemi de yenilenecek olan bağlantı yoluna bir de yaya kaldırımı yapılacak.

“Kronikleşmiş bir sorunu çözüyoruz”

424'üncü sokakta yürütülen yol genişletme kazısını yerinde inceleyen Başkan Ömer Günel, Fen İşleri Müdürü'nden ve saha amirlerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Ömer Günel, “Ege Mahallesi'ne tüm giriş ve çıkışlar bu sokaktan yapıldığı için trafik yoğunluğu yaşanıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz şu an yolu genişletmek için çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Kısa sürede tamamlanacak çalışmalardan sonra Ege Mahallesi'nin kronikleşmiş bir sorununu kökten çözüme kavuşturacağız. Hemşehrilerimiz artık Ege Mahallesi'ne daha rahat ve konforlu bir şekilde ulaşacak” diye konuştu.