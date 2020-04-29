Kuşadası Ülkü Ocakları Ramazan paketi dağıtıyor

Kuşadası Ülkü Ocakları tarafından toplanan bağışlarla temin edilen ramazan kumanyaları Ülkü Ocakları'na mensup gençler tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başladı. 200 kumanya daha önceden muhtarlıklar aracılığıyla belirlenen ailelere tek tek dağıtılıyor. Günde 50 kumanya dağıtıldığını belirten Kuşadası Ülkü Ocakları Başkanı Mustafa Ali Yasan ''Bu zor günlerde yönetimimizle birlikte aldığımız karar doğrultusunda hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla 200 yardım kolisini ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Allah hayırlarımızı kabul etsin'' dedi. 65 Yaş ve üstü vatandaşlarında her zaman emirlerinde olduklarını belirten Yasan ''Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. 65 Yaş ve üstü vatandaşlarımıza yardım etmeye devam ediyoruz. Belirlediğimiz numaralardan bizleri arayabilirler, her zaman emirlerindeyiz'' ifadelerini kullandı.