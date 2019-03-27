Kuşadası ve çevresindeki yürüyüş parkurları fotoğraf sergisine konu oldu

Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi Mustafa Diniz'in “Kuşadası ve Çevresindeki Yürüyüş Parkurları” isimli fotoğraf sergisine ev sahipliği yapmaya başladı.

Diniz'in Kuşadası ve çevresinde gerçekleştirdiği yürüyüşler esnasında çektiği doğa temalı fotoğraflar sergi açılışına katılan sanatseverlerin büyük beğenisini aldı.

Kuşadası Kaymakamı Saddettin Yücel'in de katıldığı sergi açılışında konuşan Diniz ev sahipliğinden dolayı Kuşadası Belediyesi'ne teşekkür ederek sergi açılışına gösterilen ilgiden büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Mustafa Diniz'in Kuşadası ve Çevresindeki Yürüyüş Parkurları” isimli fotoğraf sergisi 31 Mart tarihine kadar İbramaki Sanat Galerisi'nde görülebilir.