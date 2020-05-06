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Kuşadası Vefa Grubu yaşlıları ziyaret etti

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Vefa Sosyal Destek grubu bakım merkezilerine giderek yaşlıları ziyaret etti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Vefa Sosyal Destek grubu bakım merkezilerine giderek yaşlıları ziyaret etti.


Kuşadası Kaymakamlığı'na bağlı Vefa Sosyal Destek grubu Kuşadası ilçesinde bulunan bakım merkezlerini ziyaret etti. Yaşlılarla sohbet ederek morallerini yüksek tutmaya çalışan 10 kişilik heyet, gün boyunca Kuşadası'nda bulunan bakım merkezlerini gezerek ziyaretlerini sürdürdüler. 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyacını soran yetkililer her zaman yanlarında olduğunu dile getirdi.

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