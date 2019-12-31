Kuşadası yeni yılı ışıl ışıl karşılayacak

Kuşadası Belediyesi tarafından yılbaşı gecesi için İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı ile Atatürk Bulvarı üzerinde yapılan süsleme ve ışıklandırmalar vatandaşların yoğun beğenisini alıyor. Kuşadası Belediyesi tarafından kurulan dev kar küresi ve çam ağacı Kuşadalılardan yoğun ilgi görürken yılbaşı gecesi açılacak olan buz pateni pisti heyecanla bekleniyor.

Kuşadası Belediyesi tarafından kent sakinlerinin yeni yıl coşkusuna ortak olmak amacıyla düzenlenecek etkinlikler, 31 Aralık gecesi saat 21.30-01.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Yeni yıl kutlamaları kapsamında İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda kurulan dev kar küresi, buz pateni pisti ve yapay kar makinesi yılbaşı gecesine renk katarken İlayda Otel önünde Efes Bandosu ve DJ Mami'nin performansları eşliğinde düzenlenecek olan sokak partisinde Kuşadalılar gönüllerince eğlenecek.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yeni yılın başta ülkemiz olmak tüm dünyaya huzur sağlık ve mutluluk getirmesini dilediğini belirterek, “Kuşadası 2020'ye yeni umutlarla giriyor. En iyi yeni yıl hediyesi hizmettir. Görevi devraldığımız günden bugüne hiç durmadan Kuşadası aşkı ile çalışıyoruz” dedi.