Kuşadası zabıtası'ndan maske ve sigara denetimi

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen genelge ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda sigara içilmesinin yasaklanmasının ardından Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler denetimlerini sıklaştırdı. Pazar yerleri ve meydanlar başta olmak üzere kent genelinde maske ve sigara denetimi yapan Zabıta ekipleri, gerekli uyarılarda bulunarak maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıttı.

Korona virüs salgınının önlenmesine yönelik olarak İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda sigara yasağının başlaması üzerine Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Denetimlerini yoğunluğun yaşandığı semt pazarları, kapalı pazar yerleri, işlek cadde ve sokaklar ile meydanlarda yoğunlaştıran ekipler, maske, sosyal mesafe ve sigara yasağını ihlal eden vatandaşları uyararak gerekli bilgilendirmeleri yaptı. Maskesi olmayan vatandaşlara maske temin eden Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaptığı anonslarla da kurallara uyulması çağrısında bulundu.

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürü Nuri Can, pandemi sürecinin en başından bu yana toplum sağlığını korumaya yönelik denetimlere büyük önem verdiklerine dikkat çekerek “Koronavirüs salgınının yayılım hızının artması üzerine İçişleri Bakanlığımız tarafından yayınlanan ek tedbirlere ilişkin genelgenin ardından sürdürmekte olduğumuz denetimlerimizi daha da sıkılaştırdık. Yaptığımız denetimlerde vatandaşlarımızın genel olarak maske, sosyal mesafe kurallarına ve sigara yasağına riayet ettiğini görüyoruz. Uymayan vatandaşlarımıza ise gerekli uyarı ve bilgilendirmeleri yapıyoruz. Maskesi olmayan vatandaşlarımıza da Belediyemiz öncülüğünde kurulan Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi bünyesinde faaliyet gösteren Emek Atölyesi'nde üretilen maskelerimizden veriyoruz. Denetimlerimiz salgın süreci sonlanana kadar devam edecek” dedi.