Kuşadası'da Cuma namazında vatandaşlara maske dağıtıldı

Kuşadası'nda dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadele tedbirleri nedeniyle yaklaşık 3 aydır cemaatle ibadetin yapılmadığı camilerde, sosyal mesafe kuralı doğrultusunda ilk Cuma namazı bugün kılındı. Kentin farklı noktalarında salgın hastalığa karşı temizlik, yıkama ve ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdüren Kuşadası Belediyesi ise camilerin yeniden cemaatle buluşması öncesi bu kez ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için kollarını sıvadı. Belediye Başkanı Ömer Günel'in talimatıyla harekete geçen Güvercin Masa ekipleri, ilçedeki 24 camiyi dolaşıp Cuma namazını kılmak için camiye gelenlere ücretsiz toplam 7 bin 520 adet tek kullanımlık yüz maskesi dağıttı. Ekiplere, Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan da eşlik etti.

Kuşadalı vatandaşların ibadetlerini daha sağlıklı, güvenli ve hijyenik bir şekilde yerine getirmeleri için her türlü önlemi aldıklarını belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, “Geçtiğimiz hafta Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz ilçemizdeki bütün camileri köşe bucak dezenfekte etti. Bugün de Güvercin Masa aracılığıyla maske dağıtımı gerçekleştirdik. Bu süreç tamamen sona erene kadar önlemlerimizi almaya ve halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.