Kuşadası'na 2023 sezonunun ilk kruvaziyer gemisiyle 841 yolcu geldi

Aydın'ın Kuşadası ilçesine, 2023 sezonunun ilk kruvaziyer gemisi, Norveç bayraklı 'Viking Sky', çoğunluğu ABD'li ve İngiliz olan 841 yolcu getirdi.

2023 kruvaziyer sezonunun ilk gemisi olan, 228 metre uzunluğunda ve 34 metre genişliğindeki Norveç bayraklı 'Viking Sky', bugün Kuşadası Limanı'na demirlendi. 47 bin 842 grostonluk gemiden inen çoğunluğu ABD'li ve İngiliz 841 turist, halk oyunları ve çiçekler ile karşılandı. Yolcuların bir kısmı, otobüslerle İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi gibi tarihi ve turistik yerleri gezdi. Tura katılmayanlar da ilçe merkezinde kalıp, çarşılarda alışveriş yaptı. Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Koordinatörü ve Ege Port Kuşadası Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör, yaptığı açıklamada, "2023 yılında önemli aksilik olmadığı müddetçe yolcu sayısının 1 milyonu geçmesi bekleniyor. Bu da bu zamana kadar Kuşadası tarihinin en fazla yolcu sayısı olacak” dedi