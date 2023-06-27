Kuşadası'na bir günde 40 binden fazla araç giriş yaptı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi, Kurban Bayramı nedeniyle tatilcilerin akınına uğradı. Kentin Selçuk yönündeki girişinde uzun araç kuyruğu oluştu.

Türkiye'nin turizm cennetlerinden biri olan Kuşadası'na, Kurban Bayramı arifesinde tatilcilerin ilgisi yoğun oldu. Başta İzmir olmak üzere Manisa ve Denizli gibi yakın illerden tatilini geçirmek için araçlarıyla Kuşadası'na gelen vatandaşlar, kentin Selçuk yönündeki girişinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Ünlü tatil beldesine PTS kayıtlarına göre son 24 saatte 40 binden fazla aracın giriş yaptığı öğrenildi. Bayram tatili için Kuşadası'na gelen tatilcilerin, konaklamak için tercihi de oteller oldu. Kentte hizmet veren otellerdeki doluluk oranı yüzde 90'lara kadar ulaştı. Dört gün sürecek olan Kurban Bayramı boyunca Kuşadası'nın nüfusunun en az 2 milyona ulaşması bekleniyor.

Polis güvenlik önlemlerini artırdı

Öte yandan Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü de kente gelen ziyaretçilerin Kurban Bayramı'nı güvenli ve huzurlu bir ortamda geçirmesi için önlemlerini artırdı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş, narkotik ve trafik polisleri tarafından Kuştur uygulama noktasında bir dizi denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde, gelen araçlar tek tek durdurularak kontrol edildi. Araç içerisinde bulunan sürücü ve yolcuların kimliklerine bakıldı. Yolcu otobüslerinin bagaj kısımlarında özel eğitimli bomba arama köpeği 'Jovy' eşliğinde şüpheli paket arandı.