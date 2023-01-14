Kuşadası'na bir yılda 272 bin 779 metrekare yeni yol yapıldı

Başkan Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından yürütülen alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları ile kente 4 yılda 1 milyon metrekarenin üzerinde yeni yol kazandıran Kuşadası Belediyesi, 2022 yılında da sorunlara kalıcı ve uzun vadeli çözümler üretmek için aralıksız çalıştı.

Kuşadası Belediyesi tarafından 2022 yılında gerçekleştirilen alt ve üst yapı yatırımları ile kente 272 bin 779 metrekare yeni yol yapıldı. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Kuşadası'nın farklı mahallelerinde yürütülen çalışmalarla son bir yıl içerisinde 128 bin 832 metrekare parke, 17 bin 812 metrekare sıcak asfalt, 6 bin 277 metrekare doğal taş, 57 bin 703 metrekare sathi kaplama yol kazandırıldı. 62 bin 155 metrekarelik alanı kapsayan 525 noktada ise alt yapı kurumları tarafından yürütülen çalışmalar nedeniyle bozulan yolların bakım ve onarımı gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz yıl kent merkezinde bulunan turistik çarşıları bütünüyle yenileyerek sağlıklı bir alt yapıya ve estetik bir görünüme kavuşturan Kuşadası Belediyesi, bu yıl da kentin en eski çarşıları olan Grand ve Orient Bazaar'da toplam 5 bin metrekarelik alanı bütünüyle yeniledi. Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilgili kurumlar tarafından alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından toplam 4 milyon 213 bin liralık maliyet ile 3 bin 200 metrekare doğal taş, 550 metre yağmur suyu hattı ve bin 500 metrekarelik çatı örtüsü çalışması gerçekleştirerek Grand ve Orient Bazaar'ı Kuşadası'na yakışır bir yapıya kavuşturdu. Kuşadası'nın en eski çarşılarının aydınlatma elemanları da yenileriyle değiştirilerek kruvaziyer yolcuları için cazibe merkezi haline getirildi.

Kuşadası Belediyesi tarafından kentin sorunlarına uzun vadeli çözüm getirmek amacıyla 2022 yılında yürütülen alt ve üst yapıyı yenileme çalışmalarında Davutlar Mahallesi'nin ilgili kurumlar tarafından alt yapısı tamamlanan sokaklarında toplam 59 bin 747 metrekare yol yapıldı. Eski Kuşadası olarak bilinen Camiatik, Dağ ve Hacıfeyzullah mahallelerinde sürdürülen yenileme çalışmalarında ise bölgeye 16 bin 940 metrekaresi parke, 6 bin 22 metrekaresi doğal taş olmak üzere toplam 22 bin 962 metrekare yol kazandırıldı. 2 bin 141 metre yağmur suyu hattı döşenen bölgede sürdürülen çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması ile Eski Kuşadası, tarihi dokusuna uygun olarak bütünüyle yenilenmiş olacak. Cumhuriyet Mahallesi'nin 50 bin metrekarelik alanında başlatılan çalışmalar ise kesintisiz sürüyor.