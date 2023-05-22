Kuşadası'na kruvaziyer gemileriyle birlikte 4 bin turist geldi

Aydın'ın Kuşadası ilçesine dört farklı kruvaziyer gemisiyle birlikte yaklaşık 4 bin turist geldi. Sabah saatlerinde Malta bandıralı Azmara Onward, Celectyal Crystal, MSC Splendida ve Wind Star adlı kruvaziyer gemileri, Ege Port Kuşadası Limanı'na yanaştı.

Turistlerin bir kısmı Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi gibi turistik yerlere katılarak bölgenin tarihi ve kültürel güzelliklerini keşfetme fırsatı buldu. Diğer turistler ise Kuşadası Belediyesi tarafından yenilenen çarşıları gezip, esnaftan alışveriş yaptı.