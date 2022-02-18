Kuşadası'na okul müjdesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan Ulusal Eğitime Katkı Protokolü kapsamında Kuşadası'nın da içinde bulunduğu 154 ilçeye yeni okul kazandırılacak. 81 ile 81 okul kampanyasında sona gelen TOBB, eğitimde yeni bir projeye imza attı.

TOBB'un eğitim hamlesi, düzenlenen protokol töreni ile kamuoyuna duyuruldu. Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katıldığı törende, projenin detayları da açıklandı. Törende konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu; "Mesleki eğitimde kamu-özel sektör iş birliğini artırmak, özel sektörün rolünü güçlendirmek ve özel sektöre nitelikli çalışan kazandırmak için TOBB olarak, Oda ve Borsalarımızın faaliyet gösterdiği 154 ilçemize yeni okullar kazandırıyoruz" diyerek eğitime yapılan yatırımlardan asla zarar edilmeyeceğinin bilinciyle çalıştıklarına dikkat çekti.

"Kuşadası'na hayırlı olsun"

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, vasıflı personel ihtiyacının karşılanması için mesleki eğitimin önemine değindi. Proje kapsamında Kuşadası'na kazandırılacak olan okul için Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür eden Akdoğan, okulun Kuşadası'na hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.