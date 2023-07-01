Kuşadası'na tatilci akını

Kuşadası 2022'nin turizm rakamlarını ikiye katladı.

Alt ve üst yapısı yenilenen Kuşadası, Kurban Bayramı'nda tatilcilerin en yoğun tercih ettiği turizm kenti oldu. Yaklaşık 2 milyon kişinin tatil için geldiği kentte, misafirler sorunsuz bir bayram tatili geçiriyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi'nin işbirliğiyle kent genelinde yapılan alt ve üst yapı yatırımları ziyaretçilerin bayram tatilinin keyfini doyasıya yaşamasını sağlıyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin uzun süredir etkin bir şekilde planlayıp çalışmalarını tamamladığı altyapısıyla Türkiye'nin gözde tatil merkezi olan Kuşadası'nda mutlu bir şekilde bayram tatili yapan vatandaşlar, “Turizm kentleri tatil dönemlerinde yoğun bir şekilde turist akınına uğrar. Kuşadası bu bayramda yine biz tatilcilerin tercih merkezi oldu. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi'nin işbirliği, biz tatilcilere hizmet olarak dönmüş durumda. 9 gün gibi uzun bir tatil süreci olmasına rağmen hiçbir sorun yaşamadan huzurlu bir tatil geçiriyoruz” diye konuştu.