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Kuşadası'na tatilin ilk 7 gününde 310 bin araç giriş yaptı

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden Kuşadası, bayram boyunca en çok tercih edilen tatil merkezlerinden biri oldu.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Kuşadası, bayram boyunca en çok tercih edilen tatil merkezlerinden biri oldu. Kuşadası'na 9 günlük tatilin ilk yedi gününde 310 bin aracın giriş yaptığı açıklandı.


Konaklama tesislerinde yüzde 100 doluluk oranı yakalayan Kuşadası'nın nüfusu günübirlik gelen tatilcilerle birlikte bayramda bir milyonun üzerine çıktı. Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'nün şehir giriş ve çıkışlarındaki araç takip kameralarının verilerine göre 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ilk 7 günü içerisinde Kuşadası'na 310 bin araç giriş yaptı. Bayram tatili boyunca Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'nde tüm izinler kaldırılırken, tatilcilerin huzur ve güven içerisinde bir tatil geçirmeleri için bekçilerle birlikte 270 emniyet mensubu görev yaptı. 7 gün boyunca Kuşadası'nın tüm giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturulurken, şehir merkezinde, eğlence yerlerinin ve plajların yoğun olduğu bölgelerde 24 saat devriye görevi yapıldı.

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