Kuşadası'nda 1 ayda 8 deniz kaplumbağası ölü olarak bulundu

AYDIN (İHA) – Aydın'da son 1 ay içerisinde, uygun yaşam alanı buldukları için Kuşadası Körfezi'ni tercih eden 3 Yeşil Kaplumbağa ve 5 Caretta caretta ölü olarak bulundu.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, yaptığı açıklamada; “Dünya denizlerinde 100 milyon yıldan fazla bir süredir dolaşan deniz kaplumbağalarının yedi türünden ikisi olan Caretta caretta iribaş deniz kaplumbağaları ve Chelonia mydas türü Yeşil Kaplumbağalar, Kuşadası Körfezi'ni kışlama ve beslenme alanı olarak kullandıkları yaptığımız çalışmalardan da görülmektedir. Etçil olan Carettalar ve otçul olan Yeşil Kaplumbağalar için ideal alanların bulunduğu Kuşadası körfezinde ne yazık ki üzücü durumlara da şahit olmaktayız.

Sadece 4 Mart'tan bugüne 3 Yeşil Kaplumbağa ve 5 adet Caretta carettayı ölü olarak bulduk. Yaptığımız ilk incelemelerde kaplumbağaların hemen hepsinde her hangi bir yarası olmadığı tespit edildi. Son dönemlerde ölen kaplumbağaların muhtemelen trol teknelerinin ağlarına takılıp boğularak ya da plastik yutma nedeniyle öldükleri anlaşılmaktadır. Ölen kaplumbağaları plastik kirliliği ve denize atıklarının deniz canlılarına etkisinin araştırılması için Dalyan'da bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine (DEKAMER) göndermekteyiz.

Aynı zamanda ölen hayvanlardan almış olduğumuz doku ve keratin plağından aldığımız örnekleri de ADÜ Biyoloji Bölümü Öğretim üyesi ve Deniz Kaplumbağaları Bilim Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Oğuz TÜRKOZAN'a araştırma yapılması için göndermekteyiz” dedi.

Kaplumbağaların korunması konusunda hassas davranılmasını isteyen Sürücü, “Son yıllarda yapılan bilgilendirme çalışmaları sayesinde vatandaşlarda önemli duyarlılık oluştu. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Kuşadası'ndan Milli Parka kadar olan kıyılara koyduğu ‘Deniz Kaplumbağalarını Koruyalım' tabelaları sayesinde de ihbarlar ulaşmaktadır.

Körfezde avlanan trol teknelerinin ağlarına takılan ve nefes almak için su yüzeyine çıkamayan kaplumbağalar boğularak ölmektedir. Deniz kaplumbağalarının ölüm nedenlerinden biri de, denize atılan plastik malzemelerdir.

Carettalar plastik torbaları denizanası sanarak yediklerinden ölmektedirler. Deniz ekosistemi için çok önemli canlılardır. Eğer Caretta caretta deniz kaplumbağaları olmasaydı, denizlerimiz denizanasıyla dolu olacaktı. Deniz kaplumbağalarını koruyalım” şeklinde konuştu.