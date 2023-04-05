Kuşadası'nda 1 baykuş ölü, 2 atmaca yaralı olarak bulundu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 1 puhu cinsi baykuş ölü, 2 atmaca yaralı olarak bulundu. Yaralı atmacalar tedavilerinin ardından doğaya bırakılacak.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde son zamanlarda şehir merkezinde çok sayıda yırtıcı kuş gözlemlendiğine dikkat çeken EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, yırtıcı kuşların habitatlarının bozulmaması gerektiğine dikkat çekerken, Kuşadası genelinde 1 puhu cinsi baykuş ölü, 2 atmaca ise yaralı olarak bulundu. En büyük baykuşlardan biri olarak bilinen iri cüsseli ve turuncu gözleriyle tanınan bir puhu, şehir merkezindeki bir sokakta ölü olarak bulundu. Temizlik işleri görevlisi tarafından bulunan Puhu, teslim alınarak EKODOSD'a teslim edilirken, yapılan incelemelerde yüksek katlı binaların arasında fare, sıçan arayan gece yırtıcısı puhunun, çarpılma sırasında düşerek öldüğü tahmin ediliyor.

Ayrıca Kadınlar Denizi'nde Ferda Kalkan isimli bir vatandaş tarafından bulunan, muhtemelen yine çarpılma sırasında kanadı yaralanan erkek bir atmaca ile Müslüm Erdinç isimli bir vatandaş tarafından bir otelin bahçesinde ayağından yaralı olarak bulunan dişi bir atmaca EKODOSD'a teslim edildi. İlk yardım uygulamaları yapılan gündüz yırtıcıları atmacalar, Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. Yaralı kuşlar, ADÜ Veterinerlik Fakültesi'nde tedavileri yapılarak, iyileştikten sonra tekrar doğal yaşam alanına bırakılacak.

“İnsanlara yarar sağlayan yaban hayvanlarının habitatlarının korunması gerekir”

Yeşil alanların azalmasının doğadaki dengeyi bozduğunu ifade eden Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü; “Büyük bir hızla artan nüfus ve bununla birlikte giderek çoğalan yapılaşmalar, bunun sonucunda da yeşil alanların azalması doğadaki dengeyi bozmaktadır. Doğal ekosistem içinde uyum ve belli bir düzen içinde yaşayan canlıların habitatları bozulduğunda, yaşam alanları da değişmektedir. Yaşam alanları daralan yaban hayvanları, sürüngenler ve yırtıcı kuşlar çaresizlikten insanların yoğun olduğu şehir merkezlerinde görülmeye başladılar. Besin kaynağı bulmak, üreme ve yuvalanma alanı olarak şehrin muhtelif noktalarında yaşam savaşı verdikleri görülmektedir. Bunun en yakın örneğini geceleri Kuşadası'nın sokaklarında insanlardan hiç çekinmeden dolaşan ve bu duruma artık alışan domuzlardan görmekteyiz. Geçtiğimiz günlerde şehrin en merkezi yerinde ezilmekten kurtarılan kedi gözlü yılan gibi, mahalle aralarında hemen her yıl insanlarla karşılaşılan bukalemun, yılan görünümlü oluklu kertenkele, birçok yılan türü, tilki ve sansar gibi yaban hayatındaki hayvanları şehrin içinde görebilmekteyiz. Daha yeni, en büyük baykuşlardan biri olan iri cüsseli ve turuncu gözleriyle tanınan bir puhu, Kuşadası'nda şehrin en merkezi sokaklarından birinde ölü olarak bulundu. Nadir görülen bu gece yırtıcısının ölmesi çok üzücü. Kadınlar Denizi'nde Ferda Kalkan tarafından bulunan, muhtemelen yine çarpılma sırasında kanadı yaralanan erkek bir atmaca ile Müslüm Erdinç tarafından bir otelin bahçesinde ayağından yaralı olarak bulunan dişi bir atmaca EKODOSD'a teslim edilmiştir. Duyarlı insanların çoğalması sayesinde ölü veya yaralı birçok yaban hayvanı, kuşlar ve deniz canlısının ihbarı gelmektedir. Yaralı olanların tedavileri Aydın DKMP aracılığıyla, ADÜ Veterinerlik Fakültesi'nde yapılarak, iyileşmeleri halinde doğal yaşam alanlarına bırakılmaktadır. Özellikle gece gündüz yırtıcısı olan kuşların doğal ekosistem içinde çok önemli işlevleri bulunmakta ve insanlara çok yarar sağlamaktadır. Bu nedenle korunmaları ve nesillerini devam etmeleri için habitatlarının bozulmaması gerekir” dedi.