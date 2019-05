Kuşadası'nda 1 Mayıs kutlaması

Kuşadası için emek harcayan tüm belediye personelinin arkasında durduğunu belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, hiçbir çalışanın haksızlığa uğramayacağını kaydetti.

Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet Binası arkasındaki meydanda düzenlenen 1 Mayıs kutlamasına Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, sendika ve siyasi parti temsilcileri ile Kuşadası Belediyesi çalışanları katıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlamalar, çekilen halaylar eşliğinde coşku içerisinde sürdü.

Kutlamanın açılışında konuşan TÜMBEL-SEN Temsilcisi Cemile Erdem Kılınç 1 Mayıs'ın mücadele ve dayanışma ruhuyla bugünlere büyüyerek geldiğini belirterek “ İşçisi, kamu çalışanı, işsizi, emeklisi, aydını, sanatçısı, öğrencisi ile bugün 1 Mayıs alanlarını dolduracağız. Demokratik güçler olarak emperyalist kapitalist sistemin, her türden gericiliğin ve savaşların karşısında duracağız. Emeğin, alın terinin, işçi sınıfının birliğinden gelen gücümüzle 1 Mayıs Birlik ve Dayanışma Gününüzü kutluyorum” dedi.

Kılınç'ın ardından konuşan DİSK temsilcisi Öznur Karıncalı tüm Kuşadası Belediyesi personelinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayarak sendikal mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle düzenlenen kutlamada konuşan Belediye Başkanı Ömer Günel, sendika temsilcilerinin kadın olmasının mutluluk verici olduğunu belirterek dayanışmanın kadınların emeği ile büyüdüğünü kaydetti. Kuşadası Belediyesi personelinin örgütlenme hakkı olduğu gibi, sendika seçme özgürlüklerinin de olması gerektiğini savunan Başkan Ömer Günel, “Çalışanlarımızı bir sendikada örgütlemeye zorlamak mücadele ruhuna aykırıdır ve demokratik değildir. Her çalışan kendi özgür iradesi ile istediği sendikada örgütlenmelidir. Ben Kuşadası Belediyesi'nde örgütlenen her sendikaya eşit mesafedeyim ve her sendikanın taleplerini dikkate alıyorum. 1Mayıs Emek ve Dayanışma Günü geçmiş yıllarda Kuşadası Belediyesi'nde büyük bir coşku ile kutlanmıyordu. Sadece bir prosedür gibi kutlama yapılıyordu. Ben bu sene bu alanda büyük bir coşku olmasını istedim. Önümüzdeki sene bu coşku daha da büyüyecek, 1 Mayıs çok daha renkli kutlanacak. Kadın çalışanlarımızı iş sahasında daha aktif halde görmek istiyorum. Bu durum Kuşadası Belediyesi'ni daha ileri taşıyacaktır.” dedi

Kuşadası Belediyesi Başkanlığı görevini yürütmeye başlayalı 1 aydan az bir süre olmasına rağmen hakkında çalışanlarının haklarını gasp ettiğine dair söylentiler çıktığını belirten Başkan Ömer Günel, bu söylentileri “manipülasyon” olarak niteledi. Kuşadası Belediye Başkanı olarak en büyük sorumluluklarından birinin personel haklarını savunmak olduğunu ifade eden Başkan Ömer Günel “ Çalışan arkadaşlarımın hakları benden sorulur. Sizin en büyük teminatınız benim. Sizlere karşı uygulanacak haksızlıkların avukatı da benim. Bazı çevreler tarafından personel arkadaşlarımın maaşını yatırmadığımız konuşuluyor. Evet bir kısım arkadaşımızın maaşlarında gecikme yaşandı. Fakat bu dedikoduyu yapan kişiler, bu belediyeyi hangi şartlar altında devraldığımı biliyorlar mı acaba? Bunları yarın basın mensuplarıyla bir araya geleceğimiz bir toplantıda açıklayacağım. Bu söylentiler çalışanlarımızla aramızı açmaya yöneliktir. Eminim ki, spekülasyon ve manipülasyonlar çalışanlarımızla aramızı açamayacak” dedi.

Hiç kimsenin Kuşadası Belediyesi'nden haketmediği parayı alamayacağını belirten Başkan Ömer Günel, Kuşadası Belediyesi Personeli olarak kayıtlı herkesi görevini yapmaya davet etti. Emeğin her şeyden üstün bir değer olduğunu ifade eden Başkan Ömer Günel “ Biz bir olursak, kol kola, omuz omuza çalışırsak Kuşadası çok güzel bir kent haline gelir. Ben Kuşadası'nda tek bir şeye talibim, o da hemşehrilerimin yüzündeki gülümseme. Bunu ancak siz çalışma arkadaşlarımla birlikte başarabiliriz. Ben günde 18 saat çalışıyorsam, birlikte yürüdüğüm arkadaşlarım Kuşadası için gece gündüz mesai harcıyorlarsa, sizler de bu çalışmalara dahil olmalısınız. Güçlü bir Kuşadası ve güzel bir geleceği ancak birlikte inşa edebiliriz” dedi.