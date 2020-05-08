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Kuşadası'nda 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Kuşadası Polisi, çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan ve 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlıyı yakaladı.


Edinilen bilgiye göre; bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mahkeme tarafından cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, çocuğun cinsel istismarı suçlarından aranan N.M.yi Kuşadası'na bağlı Davutlar Mahallesindeki adresinde yakaladı. Hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası da bulunan zanlı, sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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