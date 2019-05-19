Kuşadası'nda 100. Yıl coşkusu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. Yılı Kuşadası'nda çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Kuşadası'nda gün boyu sürecek etkinlikler, Atatürk Meydanı'ndan başladı. Çelenk konulması ve saygı duruşunda bulunulmasını ardından İstiklal Marşı okundu, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel halkın bayramını kutladı. Kuşadası Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Canan Gürer Temiztürk'ün günün anlam ve önemini belirten konuşmasından sonra ise Kuşadası Şehit Kaya Aldoğan Lisesi öğrencileri, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni ve Gençliğin Atatürk'e Cevabı'nı okudu. Halk oyunları ekipleri de gösterileriyle birlikte Kuşadası Körfezi'nde gezintiye çıkan ve üzerinde 'Bandırma' yazan, Atatürk ile Türk bayraklarının asıldığı gezi teknesiyle Atatürk'ün Samsun'a çıkışını canlandırıldı. Su sporları merkezinin parasailing eğitmeni, gökyüzüne çıkardığı Türk bayrağı ile kutlamalara renk kattı.

Kuşadası'ndaki 100. Yıl etkinlikleri saat 18.00'de Kısmet Otel kavşağından başlayacak gençlik yürüyüşü ile devam edecek. Saat: 19.19'da ise Atatürk Anıtı önünde “ Dünya Atabarı Oynuyor” etkinliği düzenlenecek. Kuşadası'ndaki gençlik bayramı etkinlikleri saat 22.00'de İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda düzenlenecek ücretsiz Emre Aydın ve Hande Ünsal konserleri ile son bulacak.