Kuşadası'nda 11 düzensiz göçmen ve 1 organizatör jandarmaya takıldı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi Papağan mevkiinde 11 düzensiz göçmen ile hakkında 15 suç kaydı ile 'uyuşturucu veya uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçundan araması bulunan M.A.Z. isimli organizatör yakaladı.

Yakalanan 11 düzensiz göçmenin işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edilirken, organizatör M.A.Z. hakkında da adli süreç başlatıldı.