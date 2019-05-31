İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuşadası'nda 11'i çocuk 23 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası’nda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalış11’i çocuk, 6’sı kadın toplam 23 göçmen yakalandı.

Kuşadası'nda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalış11'i çocuk, 6'sı kadın toplam 23 göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası önlerinde bir grup kaçak göçmenin lastik bir bot ile Yunanistan'ın Sisam adasına gitmeye çalıştığı yolunda ihbar alan sahil güvenlik ekipleri bölgeye operasyon yaptı. Hareket halindeki lastik botu durduran sahil güvenlik ekipleri içerisindeki 14 Kongo, 8 Orta Afrika ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 23 kaçak göçmeni gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan kaçak göçmenler il göçmen bürosuna teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.