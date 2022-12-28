Kuşadası'nda 12 yaşındaki çocuğa çarpan sürücü tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 12 yaşındaki küçük çocuğa çarpıp kaçtığı ileri sürülen sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza, İkiçeşmelik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okuldan çıkan H.B.Ç. (12), evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada seyir halinde ilerleyen E.G.'nin (38), küçük çocuğa çarpıp olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Kaza sonrası olay yerine gelen ambulansla ağır yaralanan çocuk önce Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne daha sonra Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralanan çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Büro Amirliği'ne bağlı polis ekipleri çevre güvenlik kameraları detaylı inceleyerek önce aracı daha sonra sürücüyü tespit etti. Adli makamlara sevk edilen sürücü E.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.