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Kuşadası'nda 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen ve Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına bırakılan 13 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen ve Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına bırakılan 13 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik ekipleri Kuşadası ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına bırakılan can salı içerisindeki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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