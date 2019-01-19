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Kuşadası'nda 13 yıl hapisle aranan 2 zanlı yakalandı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin yaptıkları denetimlerde 9 ayrı suçtan toplam 13 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 zanlı yakalandı.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin yaptıkları denetimlerde 9 ayrı suçtan toplam 13 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 zanlı yakalandı.


Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin suç ve suçlu ile mücadele kapsamında yapmış oldukları çalımalar sırasında Kadınlar Denizi Mahallesi Kemer Sokak üzerinde polis ekiplerini gördükten sonra şüpheli hareketler sergileyen bir şüpheli yakalandı. Yapılan GBT sorgulamasında M.T'nin (20) Kuşadası ve Söke adli makamlarınca " Hırsızlık, Hükümlü ve tutuklunum kaçması, işyeri dokunulmazlığını ihlal, kullanmak için uyuşturucu. Madde bulundurmak, Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal, silahla yağma" suçları olmak üzere 8 ayrı suçtan arandığı, cezaevi firarisi olduğu ve 11 yıl 6 ay kesilmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda "Kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık" suçundan aranan ve 1 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.N.U (29) yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen M.N.U., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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