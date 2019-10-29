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Kuşadası'nda 15 düzensiz göçmen yakalandı

Kuşadası Körfezi’nde, Sahil Güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 4’ü erkek 9’ü çocuk, 2’i kadın toplam 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuşadası Körfezi'nde, Sahil Güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 4'ü erkek 9'ü çocuk, 2'i kadın toplam 15 düzensiz göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi'nde devriye görevi yapan sahil güvenlik ekipleri, Kuşadası, Pamucak açıklarında 07.55'te, lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından hareket halindeki lastik bot durdurularak içerisindeki 9 Kongo, 5 Orta Afrika, 1 Mali uyruklu olmak üzere toplam 15 düzensiz göçmen gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan düzensiz göçmenler, il göçmen bürosuna teslim edildi.

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