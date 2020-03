Kuşadası'nda 16 kadın ressamın eserlerinin yer aldığı sergi açıldı

Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kapsamında hazırlanan ve 16 kadın ressamın 40 eserinin yer aldığı “Bir Güne Kadın mı Dediniz?” isimli karma resim sergisine ev sahipliği yapmaya başladı.

Kuşadası'nda kadınların kent yaşamının her alanında aktif rol alabilmesi için birçok önemli projeyi hayata geçiren Kuşadası Belediyesi, yine önemli bir etkinliğin altına imza attı. İlçedeki kültürel etkinliklerin merkezi olan İbramaki Sanat Galerisi'nde "Bir Güne Kadın mı Dediniz?" isimli karma resim sergisi düzenlenen bir kokteyl ile açıldı. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği serginin açılışını Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) Başkanı Levent Köylü yaptı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kuşadası Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin verdiği destekle gerçekleştirilen sergide, 16 kadın ressamın çeşitli teknikler kullanarak hazırladıkları 40 eser yer aldı.

Kadınların hayatın her alanında olduğu gibi resim sanatında da önemli işler başardıklarını gördükleri için çok mutlu olduklarını belirten Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, "Dünya tarihine yön veren devrimleri başlatanlar hep sanatçılar olmuştur. Bizler kadın sanatçıların sağlayacağı katkılarla toplumun her zaman olumlu yönde gelişeceğine inanıyoruz. Bu bağlamda kadınlarımızın siyasal, kültürel ve sanatsal alanlardaki faaliyetlerinin artması için elimizden geleni yapıyoruz. Kuşadası her zaman kadın dostu bir kent olacak. Böylesine anlamlı bir sergiye ev sahipliği yaptığımız için gurur duyuyoruz. Etkinliğimize katkı sunan tüm sanatçılara şahsım ve Belediye Başkanımız Ömer Günel adına çok teşekkür ederim" dedi.

Sergi, 8 Mart tarihine kadar 8:30-17:30 saatleri arasında İbramaki Sanat Galerisi'nde görülebilir.