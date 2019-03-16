Kuşadası'nda 16 suçtan 27 yıl hapisle aranan 2 zanlı yakalandı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin denetimlerinde 16 ayrı suçtan toplam 27 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan iki zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Camikebir Mahallesi Kahramanlar Caddesi üzerinde görülen ve “Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık", "Yaralama", "Hükümlü ve tutuklunum kaçması" suçları olmak üzere 4 ayrı suçtan aranmakta olan ve hakkında 11 yıl 1 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A. (20) dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından zanlı, yakalanarak gözaltına alındı.

Kuşadası polisinin suç ve suçluları yakalamaya yönelik olarak yaptıkları çalışmalar neticesinde Türkmen Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan K.N.'nin (48) 12 ayrı suçtan arandığı ve bu suçlardan toplam 16 yıl kesilmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.