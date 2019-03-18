Kuşadası'nda 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri anma günü etkinlikleri

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Kuşadası'nda çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Etkinlikler Atatürk Meydanı'nda sabah saat 10.30'da gerçekleşen çelenk töreniyle başladı. Törene Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Kuşadası Radar Komutanı Uğur Ünlü, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, diğer protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam Yücel, Belediye Başkanı Kayalı ve Kuşadası Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Tahsin Öztürk Atatürk Anıtı'na çelenk bırakması ile başlayan tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve günün anlamını belirten konuşmanın yapılmasıyla devam etti.

Törende konuşan Kuşadası Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Tahsin Öztürk, Çanakkale Zaferi'nin şanlı Türk Ordusu'nun en önemli kazanımlarından biri olduğunu belirterek “Çanakkale Savaşı Türk ulusunun düşmana karşı verdiği önemli sınavlardan biridir ve zaferle sonuçlanmıştır. O zaferin kahramanlarını bugün hala minnetle anmakta ve kazanımlarıyla övünmekteyiz. Çanakkale Savaşı'nda da büyük rol almış Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu vatan için savaşan bütün kahramanlarımızı saygıyla anıyorum” dedi. Çanakkale Zaferi ve Şehitleri anma programı, protokol üyeleri tarafından Kuşadası Adalızade Mezarlığı'nda bulunan şehit mezarları ve Kuşadası Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği'ni ziyaret etmeleriyle devam etti.

Kuşadası Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği ziyaretinde Dernek Başkanı Öztürk tarafından Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı'ya desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verildi. Kayalı'nın göreve geldiği günden bu güne kadar derneklerine her türlü desteği sunduğunu belirten Öztürk kendisine minnet duyduklarını ifade etti. Başkan Kayalı ise, Türkiye Cumhuriyeti için canları pahasına savaşan tüm şehit ve gazilere sonsuz saygı duyduklarını belirterek Kuşadası Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği'ne hizmetin en önemli görevlerinden biri olduğunu kaydetti. Program, ziyaretlerin ardından Kuşadası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen anma programı ve Kuşadası Belediyesi tarafından şehit aileleri için verilen öğlen yemeğiyle sona erdi.