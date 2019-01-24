Kuşadası'nda 19 ayrı suçtan aranan 2 cezaevi firarisi yakalandı

Kuşadası'nda polisin gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda toplam 19 ayrı suçtan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan cezaevi firarisi iki kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği İnfaz Ekibinin gerçekleştirdiği operasyonda Hacıfeyzullah Mahallesi'ndeki bir eve gerçekleştirdikleri operasyonda Hakkında Çeşitli Hırsızlık suçlarından 11 ayrı yakalama emri bulunan ve ayrıca 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi M. D. (22) isimli zanlı yakalandı. Saklandığı evde polis tarafından operasyonla yakalanarak gözaltına alınan cezaevi firarisi zanlı, sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Bu arada, Kuşadası Polisi'nin gerçekleştirdiği ikinci operasyonda Cumhuriyet Mahallesi Turizm Sokak üzerinde şüpheli davranışlar sergileyen bir kişi durduruldu. Yapılan araştırmada B.A.(40) isimli şüphelinin cezaevi firarisi olduğu ayrıca Kuşadası ile Söke ilamat ve infaz Büroları tarafından " tehdit, Tutuklu ve Hükümlünün kaçması, Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, Hakaret, Mala Zarar Verme, Konut Dokunulmazlığını ihlal etme ve Hırsızlık olmak üzere 8 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan zanlı, tutuklanarak cezaevine konuldu.