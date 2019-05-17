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Kuşadası'nda 19 Mayıs'ta Emre Aydın ve Hande Ünsal ücretsiz halk konseri verecek

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Kuşadası’nda çeşitli etkinlik ve konserlerle kutlanacak.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Kuşadası'nda çeşitli etkinlik ve konserlerle kutlanacak. Kuşadası Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, gün boyu devam edecek olan etkinlikler kapsamında ücretsiz Emre Aydın ve Hande Ünsal konserleri gerçekleştirileceği açıklandı.


Kuşadası'ndaki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, sabah 09.30'da Atatürk Meydanı'nda çelenk sunma töreni ile başlayacak. Saat: 10.00'da ise yine Atatürk Meydanı'nda kutlamalar yapılacak. 19 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek etkinlikler, Sat: 18.00'de Kısmet Otel kavşağından başlayacak gençlik yürüyüşü ile devam edecek. Saat: 19.19'da ise Atatürk Anıtı önünde “ Dünya Atabarı Oynuyor” etkinliği düzenlenecek. Kuşadası'ndaki gençlik bayramı etkinlikleri Saat: 22.00'de İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda düzenlenecek ücretsiz Emre Aydın ve Hande Ünsal konserleri ile son bulacak.

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