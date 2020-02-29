İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuşadası'nda 2 balıkçı teknesi battı

Lodos ve fırtına Kuşadası’nda günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Lodos ve fırtına Kuşadası'nda günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Kuşadası Balıkçı Barınağı'nda bağlı iki balıkçı teknesi şiddetli fırtına nedeniyle battı.


Edinilen bilgiye göre, sağanak yağmur ve şiddetli fırtına dün geceden itibaren Kuşadası Körfezi'ni etkisi altına aldı. Sabaha kadar devam eden ve gün içinde de aralıklarla süren fırtınanın ardından Kuşadası Balıkçı Barınağı'nda bağlı iki balıkçı teknesi batarken, bir balıkçı teknesi de hasar gördü. Balıkçılar, Liman Başkanlığı'nın önlem alması gerektiğini belirterek, “Her yıl aynı şeyleri yaşıyoruz ve teknelerimiz batıyor. Tüm uyarılarımıza rağmen yetkililer önlem almıyor “ diye dert yandılar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.