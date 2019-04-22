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Kuşadası'nda 2. Tadım günleri yoğun ilgi gördü

Kuşadası Belediyesi tarafından 43.

Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen “2. Tadım Günleri” vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Tarihi Kervansaray'da düzenlenen 2. Tadım Günleri'nde yerel ve ulusal firmalar açılan stantlarda ürünlerini sergiledi.


Kuşadası Belediyesi tarafından, Kuşadası Kaymakamlığı, Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye Aşçılar Federasyonu, Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derneği ve Kuşadası Ukrayna Kültür Deneği'nin katkı sunduğu Kuşadası 2. Tadım Günleri'nin açılışına Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türkiye genelinden 22 firmanın stant açtığı etkinlikte usta aşçılar tarafından hazırlanan Türk ve Dünya mutfağına ait yemekler katılımcıların beğenisine sunuldu. Oldukça ilgi gören tadım günleri etkinliğinde katılımcılar maharetli ustaların ellerinde hazırlanmış birbirinden güzel yiyecekleri tatmanın keyfini yaşadı.

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