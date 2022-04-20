Kuşadası'nda 2021 yılı turizm sezonu değerlendirildi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Turizm Fakültesi, Kuşadası Kaymakamlığı ve Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla 2021 yılı turizm sezonu değerlendirme toplantısına ev sahipliği yaptı. Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel'in de yer aldığı toplantıda, akademisyenler ve sektör temsilcileri, salgın şartlarına rağmen Türkiye'nin başarılı bir turizm sezonu geçirdiğini belirtti.

Kuşadası'nda Turizm Haftası kutlamaları çerçevesinde, Kuşadası Kaymakamlığı, Kuşadası Belediyesi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi işbirliğinde 2021 yılı turizm sezonunun değerlendirme toplantısı düzenlendi. ADÜ Turizm Fakültesi Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilen toplantıya Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ADÜ Rektör Yardımcısı ve Turizm Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Cumali Öksüz, ADÜ Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Seyahat İşletmeciliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Osman Eralp Çolakoğlu, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan, Yaşar Üniversitesi Turizm Rehberliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Orhan İçöz, Ege Port Kuşadası Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör, Özel bir otelin Satış ve Pazarlama Direktörü Gözde Kaydırak, idari ve mülki amirler, turizm sektörü temsilcileri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Toplantıda konuşan Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel, “Başkanımız Ömer Günel, kentimizi daha kaliteli bir tatil destinasyonu haline getirmek için çok çalışıyor. Özellikle yabancı misafirlerimizin turistik çarşılarımızda zaman geçirip, esnafa katkı sağlaması amacıyla gerekli olan her türlü düzenlemeyi yapıyoruz. Kuşadası'nda turizmin gelişmesine katkı sunmak için kamu kurum ve kuruluşları ve STK'larla iş birliği yapmaya hazırız” dedi.

Türkiye'ye geçen yıl turist gönderen ülkeler arasında ilk sırayı Bulgaristan'ın aldığını belirten Yaşar Üniversitesi Turizm Rehberliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Orhan İçöz ise, “Pandemiye rağmen 2021 yılında iyi bir turizm sezonu geçirdik. istatistiklere baktığımızda neredeyse pandemi öncesi dönem olan 2019 yılının rakamlarını yakaladığımızı görüyoruz. Ayrıca Türkiye'de geçen yıl 1 milyon Bulgar turist ağırladık. Gelenlerin çoğu alışveriş yapmak amacıyla ülkemize giriş yaptı. Bu durum turizm sektöründe farklı alanlara yönelmemiz gerektiğini gösteren en önemli kanıt. Alternatif pazarları arayıp, bulmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan, konuşmasında Türkiye'deki üniversitelerde verilen turizm eğitiminin eksik yönlerine değindi. Turizm fakültelerinin sektörün ihtiyacına yönelik ara eleman yetiştirmekte zorlandığını kaydeden Küçükaltan, “Öğrencilerimiz kendini özellikle yabancı dil konusunda eğitmeli. Eğer başarılı bir turizmci olmak istiyorsanız kendinizi her yönde geliştirmelisiniz” dedi.

ADÜ Turizm Fakültesi öğrencileriyle sektörel deneyimlerini paylaşan Özel bir otelin Satış ve Pazarlama Direktörü Gözde Kaydırak da, “Turizm sektöründe teori ve pratiği aynı potada eritmek çok önemli. Bu nedenle öğrenci arkadaşlarıma okurken mutlaka farklı kurumlarda staj yapmalarını tavsiye ediyorum” diye konuştu.

Ege Port Kuşadası Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör konuşmasında şunları söyledi: “Dünyada yaklaşık 30 milyon insan gemilerle seyahat ediyor. Ancak pandemi nedeniyle bu rakam son 2 yılda 5.8 milyona kadar düştü. 2022 yılında kruvaziyer turizmi tekrar eski rakamları yakalamak istiyor. Gemi rezervasyonlarına baktığımızda Kuşadası'nda sektörün yeniden canlandığını görüyoruz”