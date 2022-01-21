Kuşadası'nda 2021 yılında, 73 ton atık toplandı

Yaz sezonu boyunca her gün 33 kilometre uzunluğundaki Kuşadası sahil bandını temizleyen ekipler, pandemiye karşı da düzenli dezenfeksiyon çalışması yürüttü.

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, daha temiz bir çevre için yürüttüğü çalışmalara 2021 yılında da devam etti. 7 gün 24 saat esasına göre 3 vardiya halinde çalışan ekipler tarafından Kuşadası'nın 23 mahallesinde bulunan 5596 çöp toplama ekipmanından 71 ton 591 bin kilogram evsel atık toplayarak düzenli depolama alanına götürüldü.

Geri dönüşüm çalışmalarına da büyük bir titizlikle devam eden Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, kent genelinde bulunan 283 adet ambalaj atığı toplama kafesinden 2 ton 71 bin kilogram ambalaj atığı toplayarak, Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisi'ne gönderdi. Geri dönüştürülebilir atıklar Kuşadası Belediyesi Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi'nde türlerine göre ayrıştırılarak ekonomiye kazandırıldı. Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 2021 yılı içerisinde 17 bin 633 kilogram bitkisel atık yağ, 54 bin 710 kilogram tekstil atığı ile 166 kg atık pil topladı. Atık biriktirme noktaları, belediye hizmet binaları ve muhtarlık binalarından alınan pil ve bitkisel yağ atıkları geri dönüştürülmek üzere ilgili firmalara gönderildi. Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 2021 yılında ayrıca atık ilaçlar ile elektronik atıkları da ayrı toplamaya başladı.

Korona virüs pandemisi nedeniyle toplum sağlığını korumak amacıyla kentin farklı noktalarında her gün aralıksız dezenfeksiyon ve hijyen çalışması yürüten Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir yandan da haşerelere karşı vektörel mücadele etmeyi sürdürdü. Yıl boyunca sivrisinek larvalarının oluşabileceği noktalarda ilaçlama çalışması yürüten ekipler, belirli aralıklarla 4 bin 500 adet çöp konteynerinde karasinek ilaçlaması yaptı. İlaçlama birimi personeli 2021 yılı içerisinde kent genelindeki fosseptikler, rögarlar, boş havuzlar, atık su arıtmaları, bina altları, su birikintileri, kanallar ve yağmur suyu mazgallarında 244 bin 297 ilaçlama faaliyeti gerçekleştirdi.