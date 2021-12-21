Kuşadası'nda 2021 yılında sağlıksız gıdaya geçit verilmedi

Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Sağlık İşleri Müdürlüğü'nde görevli gıda mühendisleri tarafından yapılan denetimlerde 129 işletmeye toplam 55 bin 174 lira cezai işlem uygulandı.

Kuşadası Belediyesi, halk sağlığını riske atacak hijyen dışı ve sağlıksız uygulamalara engel olmak için yaptığı denetimleri 2021 yılında aralıksız sürdürdü. Kuşadalıların kaliteli ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Sağlık İşleri Müdürlüğü'nde görevli gıda mühendisleri tarafından yıl boyunca 1080 denetim yapıldı. Denetimler büfe, bakkal, market, kasap, lokanta, fırın, kafeterya, çay ocakları, balık tezgahları ile üretim, imalat, işleme ve paketleme yapılan işletmelere yönelik gerçekleştirildi. Kontrollerde, hijyen kurallarına uymadığı belirlenen 129 işletme hakkında durum tespit tutanağı tutulduktan sonra Zabıta İdari Yaptırım Yönetmeliği uyarınca toplam 55 bin 174 lira para cezası kesildi. Son tüketim tarihi geçmiş, etiket bilgileri tam olmayan ve saklama koşullarına uymayan 1508 kilogram gıda maddesine ise el konuldu. Gıda maddeleri, imha edilmesi için Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, hijyen kurallarına uymayarak halk sağlığını tehlikeye atan işletmelere taviz vermelerinin mümkün olmadığını belirterek, “Kuşadası Belediyesi olarak tüm çabamız hemşehrilerimizin sağlığını korumak. Sağlık İşleri Müdürlüğümüz ile Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimizin gıda üretimi yapan işletmelere yaptığı denetimler 2022 yılında da artarak devam edecek” diye konuştu.