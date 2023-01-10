Kuşadası'nda 2022 yılında 4 bin 308 hayvana ev sahipliği yapıldı

Tam donanımlı ameliyathane, geniş gezinme ve barınma alanlarıyla sokak hayvanlarına otel konforunda hizmet sunulan merkez, 2022 yılında 3 bin 440'ı kedi, 868'i köpek olmak üzere toplam 4 bin 308 hayvana ev sahipliği yaptı.

Hayvan dostu politikalarıyla tüm Türkiye'ye örnek olan Kuşadası Belediyesi, 2022 yılında da sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı. Can dostları kent yaşamının ayrılmaz bir parçası olarak gören Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi aracılığıyla bu yıl da sokak hayvanlarının geçici barınma, beslenme, bakım ve tedavi ihtiyaçlarını karşıladı. Üç uzman veteriner ile 7 veteriner teknisyenin görev yaptığı merkez, 2022'de 3 bin 440'ı kedi, 868'i köpek olmak üzere toplam 4 bin 308 hayvanı misafir etti. Merkezde 616'sı köpek, 2 bin 110'u kedi olmak üzere 2 bin 726 hayvan kısırlaştırıldı. Hayvan ambulansı olan haybulans aracılığıyla ve vatandaşlar tarafından getirilen hayvanların da aralarında bulunduğu 1834 hayvan ise tedavileri tamamlandıktan sonra taburcu edildi.

Kuşadası Belediyesi, 2022 yılında hasta ve yaralı sahipsiz kedilerin daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda tedavi edilebilmesi için merkez bünyesinde kedilere özel bir ünite de oluşturdu. 110 metrekarelik tesiste aynı anda bakıma muhtaç ve hasta 150 kedi tedavi edilebiliyor. Ünitede şu an Haybulans aracında ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra merkeze getirilen ve uzun süreli tedaviye ihtiyacı olan 60 kedi ağırlanıyor.

Geçtiğimiz yıl meclis kararı ile pet shoplarda evcil hayvan satışını yasaklayan Kuşadası Belediyesi, 'satın alma sahiplen' kampanyası ile her yıl yüzlerce kedi ve köpeği sahiplendiriyor. Kuşadası'nda Belediye Başkanı Ömer Günel'in çağrısı ile 2020 yılında başlatılan kampanya hayvanseverlerden büyük destek görüyor. Geniş gezinme ve barınma alanlarıyla sokak hayvanlarına beş yıldızlı otel konforunda hizmet sunan Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi aracılığıyla 2022 yılında 345'i köpek 146'sı kedi olmak üzere toplam 491 hayvan sıcak yuvaya kavuşturuldu.

Kuşadası Belediyesi, 2022 yılında sokak hayvanları için kompost teknolojisi kullanarak başladığı mama üretimini de sürdürüyor. Restoran, kafeterya, otel ve zincir marketlerden temin edilen gıda ürünleri, Kuşadası Belediyesi bünyesindeki özel bir ekip tarafından düzenli olarak Kademe Amirliği Şantiye Alanı'nda kurulan mama üretim ünitesine getiriliyor. Tesiste faydalı enzimler eklenerek 12 saat süreyle fırınlanan gıda ürünlerinden sokak hayvanları için her gün ortalama 200 kilogram mama üretiliyor. Poşetlenen mamalar, Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezine ve sokakta yaşayan hayvanların beslenmesinde kullanılmak üzere Kuşadası Belediyesi'nin hizmet binalarına ulaştırılıyor.